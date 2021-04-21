استثمار

الحكومة تمنح التزام إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية لـ«المجموعة المصرية»

الهدف الأساسي لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية في مجال إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل مصر
صفية حمدي 2:39 م, الأربعاء, 21 أبريل 21 2:39 م, الأربعاء, 21 أبريل 21

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 في ميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية).

وذكر مجلس الوزراء في نص القرار أن الهدف الأساسي لوزارة النقل من إنشاء هذه الشركة هو أن تكون الذراع التجارية للوزارة في مجال إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل مصر، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستوى الاقليمي والعالمي.

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وذلك من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعي، ومراعاة البعد البيئي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية نقلاً من الأراضي المخصصة بأنشطة الاستصلاح والاستزراع، بهدف تطوير القدرات في أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة.

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واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 77 بتاريخ 12/4/2021، بعدد 21 موضوعًا.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (45) المنعقد بتاريخ 13/4/2021 للجنة العليا للتعويضات، المتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادرة بالقانون رقم 84 لسنة 2017.

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بقلم صفية حمدي

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