اقتصاد وأسواق

الحكومة تمد مواعيد غلق المحلات في رمضان 2022

حتي الساعة الثانية صباحا
عمر سالم 12:55 ص, الأثنين, 28 مارس 22 12:55 ص, الأثنين, 28 مارس 22

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قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاعلان عن عدة قرارات بخصوص مواعيد غلق المحلات فى رمضان 2022 .

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، في اجتماعها اليوم الموافقة على مد مواعيد غلق المحالات في رمضان 2022 والمطاعم والمقاهي فى شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحًا.

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مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

ومن المقرر ان يقوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإصدار القررارت التنفيذية بخصوص مواعيد غلق المحلات فى شهر رمضان.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، اجتماعًا اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين فى الدولة .

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وتقوم دار الافتاء باستطلاع هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة الموافق 1 إبريل 2022، الذي يوافق 29 شعبان 1443 هـ.
ووفق الحسابات الفلكية يكون شهر رمضان فلكيًّا 30 يومًا، وينتهي يوم الأحد أول مايو 2022.
وتستطلع 7 لجان متخصصة هلال شهر رمضان في عدة أماكن متفرقة من أنحاء جمهورية مصر العربية،وتضم اللجان متخصصين من الشرعيين والفلكيين.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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