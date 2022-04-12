اقتصاد وأسواق

الحكومة تمد سريان التراخيص القديمة لمشروعات فندقية وسياحية بشرم الشيخ ونبق لأول أكتوبر

حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة
صفية حمدي 2:29 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 2:29 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مدّ سريان التراخيص القديمة لعدد من المشروعات الفندقية والسياحية في شرم الشيخ ونبق حتى أول أكتوبر المقبل.

ونص القرار على أن ذلك حتى تتمكن هذه المنشآت من استكمال أعمال الإنشاءات والتطوير ورفع الكفاءة، استعدادًا لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27)) في ضوء استعدادات مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر المقبل.

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ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الإجراءات والنتائج التي انتهت إليها عملية إصدار سندات الساموراي بالين الياباني.

وفي الاجتماع، استعرض وزير المالية أهم ملامح وتفاصيل الإصدار الدولى الأول من السندات اليابانية (سندات الساموراى) بتاريخ 24 مارس 2022، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحقيق المستهدفات الخاصة بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة خدمة الدين واستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، والتواجد بأسواق عالمية جديدة.

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ونوه إلى أنه تمت تغطية حجم الإصدار بإجمالي 60 مليار ين ياباني، ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد أنه تمت تغطية كامل مبلغ الإصدار من المستثمرين اليابانيين فقط، وبلغ إجمالي عددهم 41 مستثمرا من المؤسسات المالية اليابانية.

كما تم الإشارة إلى أن هذا الإصدار هو نتاج خطة عمل، على مدار عام كامل، نجحت وزارة المالية من خلاله في دخول السوق المالية اليابانية، على الرغم من الظروف غير المستقرة والاستثنائية والتذبذب الكبير في أداء أسواق المال العالمية مؤخرا مع استمرار الأزمة الروسية – الأوكرانية، واستمرار حالة الترقب في جميع الأسواق المالية، وارتفاع الطلب من المستثمرين على الاستثمارات الآمنة مثل سندات الدول المتقدمة ذات التصنيف الائتماني المرتفع، وبالتالي انخفض الطلب على سندات الدول الناشئة.

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بقلم صفية حمدي

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