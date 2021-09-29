الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد رسوم «الجُعل» حتى 30 أبريل 2022

وجاء فى القرار أن ذلك يأتى تنشيطاً لحركة السياحة الوافدة، ودعماً للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم “الجُعل” حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم.

وجاء فى القرار أن ذلك يأتى تنشيطاً لحركة السياحة الوافدة، ودعماً للقطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ووافق مجلس الوزراء أيضا فى اجتماعه على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال إجراءات استلام شركة “بى إس اتش للأدوات المنزلية”، بوش الألمانية سابقاً، لقطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وكذلك تخصيص قطعة أرض ملاصقة للقطعة الأصلية السابق تخصيصها لذات الشركة، فى إطار تيسير خطوات الاستثمار، خاصة أنه سيتم سداد ثمن قطعتى الأرض بالكامل على دفعة واحدة.

ووافق مجلس الوزراء على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقارى، وذلك اعتباراً من 2/10/2021.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 49 بتاريخ 28 سبتمبر 2021، والمتضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين.