الحكومة : تلقينا 3821 شكوى عدم التزام بتخفيض العاملين و487 حول الكمامات والمطهرات

عرض الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية تقرير بنا قامت به المنظومة واستقبلته من شكاوى خلال شهر مارس الماضي على رئيس مجلس الوزراء

عرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، تقرير ما قامت به المنظومة واستقبلته من شكاوى، خلال شهر مارس الماضي، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتطرّق، خلال التقرير، لما استقبلته المنظومة من شكاوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار وعدم التزام بعض الجهات بتنفيذ قرار تخفيض العاملين وغيرها من الشكاوى بجميع القطاعات.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة استقبلت 569 شكوى بشأن قيام بعض التجار برفع أسعار بعض السلع بقيمة مُبالَغ فيها عما هو مقرر والتلاعب في أسعار بعض المنتجات.

وأكد أن هذا الأمر دفع العديد من المواطنين لتسجيل شكاوى في هذا الشأن، وتم التنسيق مع وزارة التموين وأجهزتها بالمحافظات لسرعة التفاعل مع ما يَردُ من شكاوى، للضرب على يد المخالفين والحد من جشع بعض التجار.

ونوه الدكتو الرفاعي بأن ذلك جاء في ضوء قيام بعض المواطنين بزيادة حجم المشتريات لبعض المستلزمات والمواد التموينية بشكل كبير.

منظومة الشكاوى الحكومية تلقت 569 شكوى بالتلاعب في الأسعار



وفيما يتعلق بشكاوى تداول مستلزمات طبية مخالفة للمواصفات القياسية، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية أنه نظرًا لإقبال المواطنين الشديد على شراء مستلزمات الوقاية (كمامات- قفازات- كحول إيثيلي- وسائل تعقيم وغيرها) ظهرت بالأسواق بعض هذه المنتجات مجهولة الهوية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشف أن المنظومة تلقّت 487 شكوى في هذا الشأن، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وتوجيه تلك الشكاوى لها، وقامت أجهزتها المختصة بتكثيف حملات التفتيش على المخالفين الواردة بشأنهم شكاوى على منظومة الشكاوى الحكومية وتحرير المحاضر اللازمة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين من مثل تلك المستلزمات غير الآمنة.

وفيما يتعلق بشكاوى عدم الالتزام بتخفيض عدد العاملين في الجهات الحكومية، قال الدكتور طارق الرفاعي إن المنظومة حرصت على تمييز الشكاوى الواردة بشأن قرار خفض العاملين لمتابعتها مع القيادات المختصة بكل وزارة أو جهة، وبما لا يُخلّ ومتطلبات سير العمل لحفظ التوازن ولتقديم الخدمة إلى المواطنين وعدم تكدسهم بهذه الجهات.

ونوه بأن ذلك جاء التزامًا بقرارات رئيس الوزراء اللازمة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد بتخفيض عدد العاملين وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد.

وذلك مع التوصية بتوفير مستلزمات الوقاية والمطهرات للعاملين خلال يوم العمل، والحفاظ على حقوق العاملين المادية خلال فترة تخفيض العاملين تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء ووصل عدد الشكاوي في هذا الإطار إلى 3821 شكوى.

منظومة الشكاوى الحكومية : استقبلنا 2241 شكوى واستفسارات بشأن التعليم وامتحانات النقل للعام الدراسي الجديد

وبشأن شكاوى واستفسارات في قطاع التعليم أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن بعض الطلاب وبعض أولياء الأمور في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي قاموا بتقديم شكاوى وطلبات واستفسارات حول قرارات وزارة التربية والتعليم والجامعات بشان الفترة المتبقية وامتحانات النقل للعام الدراسي الجديد وصلت إلى 2241 شكوى واستفسارات.

وأوضح أن أغلبها تركز في موقف تسلم شرائح الخطوط الخاصة بالتابلت، وأسئلة واستفسارات خاصة بتخفيض المناهج وكيفية إعداد الأبحاث المطلوبة لاجتياز العام الدراسي، وشكاوى من بعض المدارس والجامعات التي استمرت العملية التعليمية بها بعد صدور القرارات، وتم توجيهها إلى وزارتي التربية والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات المختصة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الاستجابة لها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وحدة التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية اضطلعت بالرد على استفسارات المواطنين الخاصة بقرارات رئيس الوزراء المتعلقة بتحديد ساعات العمل للأنشطة التجارية والإجازات الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وغيرها من المرافق.

واضطلعت غرفة الطوارئ بالرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراءات الوقاية الصحيحة والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة الاشتباه في ضوء النشرات الواردة من وزارة الصحة لرفع وعي المواطنين ومنع التكدس بالمستشفيات.

الحكومة : استقبلنا 14.5 ألف شكوى خلال موجة الطقس السيئ

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن الإجراءات الاحترازية لاحتواء أزمة فيروس “كورونا” المستجد سبقها تعرض البلاد إلى موجة من الطقس السيئ.

حيث استقبلت منظومة الشكاوى، خلال الفترة من يوم 12 حتى 15 مارس، 14.5 ألف شكوى، وقامت المنظومة بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات بالتعامل معها وفقًا لطبيعة تلك الشكاوى.

وكان النصيب الأكبر منها يتمثل في إخطارات من المواطنين بانقطاع الكهرباء والتضرر من طول مدة انقطاعها في بعض المناطق بعدد 6781 شكوى، يليها انقطاع وعدم استقرار ضخ مياه الشرب بعدد 4116 شكوى، ثم طلبات المواطنين لشفط مياه الأمطار بواقع 1573 شكوى، وشكاوى من توقف محطات صرف صحي بعدد 953 شكوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه تم استقبال 496 شكوى وإخطارًا حول وجود انفجار كابلات ومحولات كهرباء وماس كهربائي ببعض الأعمدة، وورد 303 بلاغات واستغاثة حول انهيار أو تصدع جزئي ببعض المباني والعقارات، ومن أهم هذه الشكاوى التي كانت تنذر بكارثة 111 شكوى بخصوص ارتفاع منسوب المياه ببعض المصارف.

ونوه الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بأنه، خلال هذا الشهر، برزت جهود ودور عدة وزارات في سرعة التفاعل والإنجاز مع الشكاوى والطلبات وبما يتماشى وطبيعة الأزمة.

وذكر على صعيد مقاومة انتشار فيروس “كورونا” المستجد أن سرعة التفاعل برزت من وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبه فيها وسرعة إجراء الفحوص الطبية واتخاذ اللازم حال كون الحالة إيجابية بإخضاعها للحجر الصحي.

وقال في السياق نفسه إن دور وزارة الداخلية برز في توجيه الحملات لمخالفي قرارات إغلاق المحالّ التجارية والمراكز التعليمية والمقاهي ومحتكري المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية والواردة تفصيلًا في الشكاوى.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة حرصت عند تسجيل الشكاوى الخاصة بذلك على تحرّي الدقة في تسجيل بيانات المخالفين بالعنوان تفصيلًا لسرعة التوجه لمحل المخالفة وفي أقل فترة زمنية ممكنة.

أكثر الوزارات التي برز دورها في التعاون مع منظومة الشكاوى

وتابع مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن دور البنك المركزي برز أيضًا من خلال سرعة التفاعل مع شكاوى المقترضين تنفيذًا لقرار محافظ المركزي تأجيل سداد الأقساط المستحَقة على القروض لمدة 6 أشهر.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه خلال مواجهة موجة الطقس السيئ برز دور وزارة الإسكان والمرافق بأجهزتها المختلفة (من شركات مياه الشرب والصرف الصحي– وأجهزة المدن الجديدة)، وتحملت عبء سحب تراكمات مياه الأمطار الغزيرة من خلال السيارات المخصصة لذلك مع الحفاظ على استمرار مد المواطنين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال إن ذلك ارتبط في كثير من المواقع بأعمال وزارة الموارد المائية والري التي تحملت عبء تصريف مياه الأمطار بالترع والمصارف التي هددت كثير منها بتهالك الجسور وارتفاع المنسوب.

وقال مدير المنظومة إن دور المنظومة برز في التنسيق بين الوزارتين لتوحيد جهود احتواء الأزمة بتخفيف أحمال الطرد ببعض النقاط، وقامت المحافظات والأجهزة المحلية بدور بارز فى التعامل مع الأزمة، والتواجد المستمر بالشارع، بالمعدات والعمال، مما أعطى انطباعًا إيجابيًّا لدى المواطنين، وعبروا من خلاله عن حسن إدارة الأزمة.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه نتيجة كثافة الأمطار خلال الموجة تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 7277 شكوى بقطاع الكهرباء منها 496 شكوى، من انفجار محولات وكابلات.

ونوه بأنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فور توجيه كل شكوى لاحتواء الآثار المترتبة عليها إضافة لتنسيق المنظومة بين شركات توزيع الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي لاستمرار مد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالطاقة اللازمة لاستمرار العمل خلال الأزمة.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استقبلت عددًا من شكاوى وطلبات المُضارين من آثار موجة الطقس السيئ، وتم توجيه تلك الشكاوى إلى وزارة التضامن الاجتماعي، ووجهت فرق التدخل السريع بالمحافظات بسرعة فحص الحالات وتقديم المساعدات المادية والعينية إلى الأُسَر المضارة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.