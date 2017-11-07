الحكومة تكلف الرقابة الإدارية بحل أزمة النيل للأقطان

كتب – أحمد على: علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة كلفت هيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لحل أزمة بطلان خصخصة شركة «النيل لحليج الأقطان» و عودتها للدولة، على أن يتم ذلك دون تكبد الحكومة أى تكاليف. وتعود الأزمة إلى الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى 2013 بب

كتب – أحمد على:

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة كلفت هيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لحل أزمة بطلان خصخصة شركة «النيل لحليج الأقطان» و عودتها للدولة، على أن يتم ذلك دون تكبد الحكومة أى تكاليف.

وتعود الأزمة إلى الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى 2013 ببطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان»، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى الأسهم ، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

وأضافت المصادر أن «الرقابة الإدارية» تواصلت مع إدارة النيل لحليج الأقطان، وطالبتها بإرسال جميع المستندات المتعلقة بالأزمة، لدراستها وبحث إمكانية إيجاد حل يرضى جميع الأطراف.

وأكدت أن الحكومة لا تُفضل استعادة الشركة، لأن هذا الحل سيكبدها مبالغ كبيرة، إضافة إلى رؤيتها عدم وجود جدوى استثمارية لعودتها للقطاع العام، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار، أكدت لأطراف الأزمة ضرورة الحل الودى دون اتخاذ إجراءات قوية تضر بسمعة الاستثمار فى مصر.

وقالت إن الحكومة طرحت مقترحا وديا -غير رسمي- لحل الأزمة، يقضى بإمكانية تنفيذ الحكم القضائى، عبر نقل ملكية شركة «النيل» للحكومة ممثلة فى الشركة «القابضة للتشييد» ورقيًا فقط بقيمة معينة، على أن يتم إعادة بيعها مرة أخرى للمساهمين، مقابل نفس القيمة المنصوص عليها فى العقود، مضافًا إليها رسوم بسيطة تُحدد لاحقًا.

وأشارت إلى أنه حسب المقترح، لن يتكبد المساهمون سوى تلك الرسوم فقط، خاصة أن عملية البيع و سداد القيمة ستكون « صورية».

يُذكر أن الحكومة ممثلة فى «القابضة» للتشييد والتعمير، كانت قد كلفت شركة «مزارز» للاستشارات المالية، بإعداد قيمة عادلة لسهم «النيل لحليج الأقطان» فى نهاية 2015، وبالفعل تم تحديدها بـ 100 جنيه للسهم، قبل أن تقوم «القابضة للتشييد» بإلغاء التعاقد بدعوى تعارض المصالح فقد كانت «مزارز» قد تولت مهمة مراقب الحسابات لـ «النيل للأقطان» خلال فترة سابقة.

ثم عينت «القابضة للتشييد» مستشارا ماليا مستقلا آخر، وهو شركة «فينكورب» للاستشارات المالية، لتحديد قيمة عادلة للسهم، مطلع 2016، قبل أن تتوقف عملية التقييم دون الإفصاح عن الأسباب حتى الآن.

وشددت المصادر على أن كبار مساهمى «النيل لحليج الأقطان» أكدوا رفضهم سداد أى رسوم مقابل استرداد الشركة مرة أخرى، فيما أبدوا موافقتهم على مقترح تنفيذ الحكم ورقيًا فقط من أجل إنهاء الأزمة وعودة الشركة إلى العمل وإيقاف الخسائر المتراكمة.

يذكر أنه تم وقف التداول على أسهم «النيل لحليج الأقطان» منذ عام 2011 بسبب الأزمة المذكورة، فيما أظهرت القوائم المالية ارتفاع خسائرها إلى 72.238 مليون جنيه فى العام المالى (2017/2016)، مقارنة بـ 11.282 مليون جنيه جنيه للفترة المماثلة من العام المالى قبل الماضى.

ويبلغ رأسمال «النيل للأقطان» 269.9 مليون جنيه، موزعا على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.

