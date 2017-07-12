الحكومة تكرم فاروق حسني

دعاء محمود يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، غدا الخميس، معرضاً للصور تحت عنوان "ثلاثون عاماً حفائر بالمدخل الشرقي لمصر 1987-2017" والذي يستضيفه متحف الآثار بالمكتبة في الفترة من 13 - 30 يوليو 2017.وخلال مراسم الافتتاح سيتم

دعاء محمود

يفتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، غدا الخميس، معرضاً للصور تحت عنوان “ثلاثون عاماً حفائر بالمدخل الشرقي لمصر 1987-2017” والذي يستضيفه متحف الآثار بالمكتبة في الفترة من 13 – 30 يوليو 2017.

وخلال مراسم الافتتاح سيتم تكريم كل من ساهم و ساند الحفائر المصرية في سيناء للكشف عن تاريخ مصر العسكري و العربي منذ أقدم العصور ومن بينهم فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أحمد قدري رئيس هيئة الآثار الأسبق ووزراء الآثار ورؤساء هيئة الآثار المصرية االسابقين، بالإضافة إلى تكريم مديري البعثات الأثرية بحفائر سيناء والآثرين المصرين والعمال من أبناء سيناء المشاركين فيها.

كما سيعرض فيلم وثائقي يروي تاريخ أول حفائر مصرية بدأت التنقيب في العديد من المواقع الاثرية بغرب وشرق سيناء منذ عام 1993 و وقائع عملية استرداد اثار سيناء من إسرائيل عام 1993/1994، حيث كانت تحت سيطرة إسرائيل وقت احتلالها لجنوب سيناء.

ومن جانبه أوضح محمد عبد المقصود الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار ، أن المعرض يضم 1000 صورة للحفائر والمواقع الأثرية توضح أعمال حفائر البعثات المصرية والأجنبية ونتائجها في 15 موقعًا أثريًّا شرق وغرب قناة السويس بالاضافة الى جميع الاكتشافات الخاصة بالقلاع العسكرية وتاريخ العمارة العسكرية في شمال سيناء والتى كانت تعتبر طريق القلاع بين مصر وفلسطين منذ عصر الدولة الوسطى مرورًا بعصر الانتقال الثاني وعصر الدولة الحديثة والعصر الصاوي حتى العصر اليوناني الروماني.

وعقب افتتاح المعرض ستعقد سلسلة من المحاضرات بقاعة الأوديتوريوم، يعرض خلالها مجموعة من الباحثين العديد من الأوراق البحثية التي تدور حول دور الاكتشافات الأثرية المصرية الحديثة لبعثات الآثار العاملة بسيناء ومحور قناة السويس، وأهمها التاريخ المصري العسكري والعمارة العسكرية.

و أشار أيمن عشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية بالوزارة، إلى أنه من بين الفاعليات إستعراض إنجازات الوزارة ومشروعاتها الأثرية في سيناء وخاصة في أعمال تطوير المواقع الأثرية والترميم في قلعة بلوزيوم ، والمسرح الروماني والذي كان قد دمر أثناء فترة الاحتلال الاسرائيلي على سيناء عام 1967 والتى استغرقت الوزارة في ترميمه 10 سنوات وهو يعد أحد مشروعات تنمية سيناء.

