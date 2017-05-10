الحكومة تقر 14 جنيها زيادة على دعم التموين في رمضان

وافق مجلس الوزراء أمس على صرف منحة إضافية على بطاقات التموين بنهاية الشهر المقبل قدرها 14 جنيها، لترتفع قيمة الدعم التموينى للفرد الواحد إلى 35 جنيها، بتكلفة إجمالية على موازنة الدولة تقدر بمليار جنيه، وذلك خلال شهر رمضان فقط.

وأكد ماجد نادى، المتحدث الرسمى لنقابة بقالى التموين، أن قيمة منحة رمضان هذا العام ملائمة ومرضية، فى ظل ارتفاعات الأسعار، لا سيما أن نقابة البقالين كانت تتوقع منح الحكومة 10 جنيهات لكل فرد، وليس 14 جنيهًا كما حدث.

وأضاف نادى لـ«المال»، أن المنحة الإضافية التى اعتمدها مجلس الوزراء على بطاقات التموين ستوفر كيلو أرز وآخر سكر لكل مواطن.

ويبلغ سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 8 جنيهات، بينما يصل سعر الأرز إلى 6 جنيهات، ويستفيد من البطاقات التموينية نحو 71 مليون مواطن مقيدون على 19 مليون بطاقة تموينية.

ولفت نادى إلى انتظام عملية صرف المقررات التموينية الخاصة بالشهر الحالى، متوقعا توفير احتياجات المواطنين من السلع خلال الشهر الكريم، بحسب تأكيدات وزير التموين على المصيلحى.

ورصدت الحكومة 61 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى المقبل 2018/2017، مقابل نحو 49 مليارًا مرصودة بموازنة العام المالى الحالى.