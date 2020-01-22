الحكومة تقر منحة 159 ألف دولار لدعم الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات

وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الأخرى والتي تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة

وافقت الحكومة في الاجتماع الأسبوعي الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لتقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألفًا و420 دولارًا أمريكيًا، لدعم إعداد مشروع ” الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات”.

وبحسب بيان الحكومة ، نص القرار على أن المشروع يهدف إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.

ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات التي تغطيها وزارات المالية والتخطيط والتعليم والصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وبناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ودعم وحدة التنفيذ بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الأخرى والتي تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).