الحكومة تقر مبدئيا منح «التزام» محطة ميناء شرق بورسعيد إلى تحالف «سكاي وريليانس لوجستيكس»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم ـ من حيث المبدأ ـ على منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنظام “B.O.T”، في ميناء شرق بورسعيد، إلى تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريليانس لوجستيكس).

وجاء في القرار أن ذلك جاء توطئة لاستكمال إجراءات استصدار القانون اللازم في هذا الشأن، وأن هذه الموافقة تأتي في إطار جهود الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها،

ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وذلك وفقًا لخطط التطوير المستقبلية، وفي ظل تأكيد الأهمية الاقتصادية للمشروع وتوجهات الدولة نحو التنمية بشرق بورسعيد، والعمل على تذليل أية مشكلات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التشغيل.

وتم الإشارة أيضًا إلى أن ذلك المشروع يأتي فى إطار المساعي لاستكمال مقومات النقل البحري المتكامل بميناء شرق بورسعيد، ودعم الخدمات اللوجيستية المرتبطة به؛ جذبًا لمزيد من الاستثمارات الجديدة.