اقتصاد وأسواق

الحكومة تقر زيادة سعر طن الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيها

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة المدعمة . جاء ذلك بحضور النائب اشرف…

محمود خاطر 7:27 م, الخميس, 18 نوفمبر 21 7:27 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، مؤتمرا بديوان عام الوزارة للإعلان عن عدد من القرارات الهامة، التي اتخذها مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس لتنظيم منظومة الأسمدة المدعمة .

جاء ذلك بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

اقرأ أيضا  الأوقاف تخصص 10 ملايين جنيه لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان

وأوضح القصير أن تلك القرارات تمثلت فى إلزام شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد نسبة الـ 55% المدعومة من إنتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن، وكان سعر طن الأسمدة المدعمة يتراوح بين 3190 و 3290 جنيها.

كما تضمنت إلزام الشركات بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلية.

اقرأ أيضا  وزير المالية : نستهدف نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى من خلال تنمية القطاعات الحيوية

وتابع وزير الزراعة أنه تم أيضا وضع عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلية، وكذلك قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالإضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17-11-2021 تسجل أول تراجع عقب إلغاء الرسوم الوقائية على واردات البليت.. واستقرار الأسمنت
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود خاطر

ملف الكاتب محمود خاطر

اقرأ أيضاً

الحكومة: الرئيس كلف بتعميق الصناعة الوطنية والوزارات تبدأ تحديد احتياجاتها

صفية حمدي 7:18 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

وزير المالية للسفير العمانى: تكليف رئاسى بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم

شريف عمر 7:07 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 18-11-2021 وعيار 21 قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

عمر سالم 5:32 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

عروض البلاك فرايدي 2021 .. خصومات تصل إلي 70% من كل المتاجر

محمد مجدي 4:52 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية: 365 مليار درهم حجم تجارة الذهب بعام الوباء

خالد بدر الدين 4:41 م, الخميس, 18 نوفمبر 21

«أسترازينيكا» تعلن إنتاج لقاح جديد يقلل الوفاة والأعراض الخطرة لمصابي «كورونا»

المرسي عزت 4:40 م, الخميس, 18 نوفمبر 21