اقتصاد وأسواق

الحكومة تقر تعديلات قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة للمستثمرين

بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين
صفية حمدي 4:39 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 4:39 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 370 لسنة 2021، للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين. 

وتمت الإشارة في نص القرار إلى أن القواعد والضوابط بدأت بتعريف الصناعات الثقيلة بأنها تلك التي تتميز بتكاليف استثمارية وتشغيلية وبنية أساسية ضخمة، وتكون ذات تأثير على الموارد والبيئة واستهلاك الطاقة، وتعد صناعة مغذية لصناعات أخرى، وترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للدولة.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الجمعة 3-12-2021

وحددت القواعد والضوابط كذلك المعايير المحددة للصناعات الثقيلة، وتضمنت الاستهلاك الكثيف للطاقة بحد أدنى 30 م3 غاز/طن، أو 10 كيلو وات ساعة كهرباء/ طن، وأن ينتج عن هذه الصناعات منتجات مغذية تستخدم كخامات في صناعات أخرى.

وتضمنت أيضا ألا تقل مساحة المنشأة التي يقام بها النشاط الصناعي عن 30 ألف م2، وألا تقل التكاليف الاستثمارية لإقامة المشروع لإنتاج منتج واحد عن 25 مليون دولار، وأن يكون لمنتج هذه الصناعات أهمية استراتيجية في سد الفجوة السوقية، والتأثير على الصناعات الأخرى، وكذلك التأثير على الاقتصاد الوطني. 

اقرأ أيضا  الإمارات تعفي الصادرات الزراعية من إرفاق شهادة متبقيات المبيدات حتى منتصف مارس المقبل (مستند)

كما تم اعتماد قائمة منتجات الصناعات الثقيلة وغيرها التي يتم طرحها للمستثمرين، وتوافقت عليها اللجنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

«الزراعة»: 644 ألف فدان مساحة المناطق الخالية من العفن البني في البطاطس

الصاوي أحمد 4:31 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

التموين: بورصة السلع ستشمل القطن والذهب

المال - خاص 4:23 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

هيئة المحطات النووية : خطة لزيادة المكون المحلي بمحطة الضبعة

عمر سالم 3:29 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

محافظ الدقهلية: دراسة إقامة سوق جملة وأخرى للمواشي بالتعاون مع التموين و«رانجيس الفرنسية»

المال - خاص 3:28 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

«مراكز السعودية»: الانتهاء من المنطقة التجارية واللوجستية بالدقهلية يونيو 2023

المال - خاص 3:24 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

الحكومة : قطع الخدمات عن الأب إذا تخلف ابنه عن الدراسة وتعديلات لتسجيل المواليد وعمالة الأطفال

صفية حمدي 3:01 م, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21