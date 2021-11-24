اقتصاد وأسواق

الحكومة تقر تعديلات على قانون سوق المال «بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية»

التعديلات تهدف إلى وضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
صفية حمدي 1:27 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 1:27 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأكد في نص القرار أن التعديلات تهدف إلى وضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

ولم يذكر بيان القرار والصادر منذ قليل نص التعديلات .

اقرأ أيضا  وزيرة الصناعة : إطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من قانون تنمية المشروعات قريبا

ووافق مجلس الوزراء بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة أسوان، في ناحيتي إدفو بحري، وبنبان دراو، لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة تموين سيارات لخدمة احتياجات وكثافات الطرق التي ستقام بهما.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي لاحلال المساكن بمحافظة الجيزة.

اقرأ أيضا  مجلس «شباب الأعمال» يعلن خططه وموعد انتخابات اللجان النوعية.. الأربعاء

وافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد، وذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الاغتراب.

اقرأ أيضا  نقيب الفلاحين : مصر ستكتفي ذاتيًا من محصول القمح في 3 حالات
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

المالية: 4200 شركة رفعت 82 مليون فاتورة إلكترونية منذ بدء المنظومة

منى عبدالباري 2:19 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

«المالية»: عجز الموازنة ينخفض 5.1% خلال 6 أعوام

منى عبدالباري 1:26 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

الحكومة : الاقتصاد المصري حقق نموا 9.8% في الربع الأول «الأعلى خلال عقدين»

صفية حمدي 12:46 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

المالية : «كورونا» حال دون تحقيق نمو اقتصادي 5.9% العام المالي الماضي

منى عبدالباري 12:23 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 24-11-2021 وتراجع عيار 21

عمر سالم 12:19 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

الحكومة ترد على انتشار أدوية بيطرية مغشوشة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة

صفية حمدي 12:07 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21