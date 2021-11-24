الحكومة تقر تعديلات على قانون سوق المال «بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية»

التعديلات تهدف إلى وضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال ، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأكد في نص القرار أن التعديلات تهدف إلى وضع قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

ولم يذكر بيان القرار والصادر منذ قليل نص التعديلات .

ووافق مجلس الوزراء بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح محافظة أسوان، في ناحيتي إدفو بحري، وبنبان دراو، لاستخدامهما في إقامة محطتي خدمة تموين سيارات لخدمة احتياجات وكثافات الطرق التي ستقام بهما.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة أرض ناحية جنوب تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في تنفيذ مشروع إسكان اجتماعي لاحلال المساكن بمحافظة الجيزة.

وافق مجلس الوزراء أيضا في اجتماعه على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بإضافة معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي إلى كليات ومعاهد جامعة أسيوط، مع توضيح الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها المعهد، وذلك في إطار حرص الدولة على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية الحديثة، وتقليل الاغتراب.