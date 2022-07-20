الحكومة تقر التعاقد مع تحالف شركات كورية و«نيرك» لتصنيع 40 وحدة قطار مترو

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو، بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث.

ونصّ القرار على أن ذلك مع فترة ضمان لمدة عامين، تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات، شاملة توريد قطع الغيار وتنفيذ عدد 1 عَمرة جسيمة،

على أن يتم تمويل أعمال توريد العربات من التمويل المقدَّم من بنك التصدير والاستيراد الكوري، وتتحمل موازنة الهيئة القومية للأنفاق تمويل عقد الصيانة على مدار 8 سنوات.

واستعرض مجلس الوزراء أيضًا، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذي يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية.

إضافة إلى التحكم الإشرافي، ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة المموَّل من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA )، ويتعلق بثلاث شركات توزيع كهرباء، هي: شمال القاهرة، والإسكندرية، وشمال الدلتا، في ضوء التعاون القائم بين الحكومتين اليابانية والمصرية، وأيضًا من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الحيوية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذا طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022.

وذكر أن ذلك يأتي في ضوء التكليفات التي تقوم وزارة النقل بتنفيذها والمتضمنة إعداد خطة متكاملة لتنفيذ الشواحن للسيارات الملاكي/ التجارية، في إطار تكليفات القيادة السياسية بالاستعداد لاستضافة الدولة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.