الحكومة تقر اتفاقية مع معهد باري-إيطاليا للتدريب بمجال إدارة الموارد المائية ومجابهة الفقر المائي 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر، والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (باري ـ إيطاليا) بشأن مشروع “المعرفة المائية”.

ونصّ مشروع القرار على أن يستهدف المشروع إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال إدارة الموارد المائية، وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وتمّت الإشارة، خلال القرار، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من حيث منهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين واكتساب المعرفة للمتدربين، بما يرتقي بمستوى القطاع فنيًّا وبناء قدرات كوادره.

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على عدة قرارات؛ من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقيْن الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان، بناحية البهنسا شمال محافظة المنيا، لصالح الأزهر الشريف؛ لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.