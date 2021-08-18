الحكومة تقرر ضم التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على ضم التمثيل التجاري للجهات الممثلة بالمجلس الأعلى للتصدير. كما وافق في اجتماعه أيضًا على 3 مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بإنشاء ثلاث جامعات خاصة؛ بهدف الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وفق أحدث النظم والأساليب الأكاديمية المتطورة، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح،

وذلك على النحو التالي:

1. إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة بدر بأسيوط”، ومقرها مدينة ناصر غرب مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط،

وتضم 17 كلية في تخصصات الطب البيطري، وطب الفم والاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتمريض، والهندسة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، والفنون التطبيقية، والسياحة والفنادق، والقانون، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، واللغات والترجمة، والإدارة والعلوم المالية والاقتصادية، والفنون التعبيرية والعلوم السينمائية والمسرحية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

2. إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا”، مقرها منطقة المحور المركزي رقم (2) بمدينة السادات بمحافظة المنوفية،

وتضم 8 كليات في تخصصات طب الفم والاسنان، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والدراسات العليا، والإعلام والألسن، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، وإدارة الأعمال، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

3. إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة رويال بمصر”، مقرها الكيلو 48 طريق القاهرة السويس الصحراوي بجوار مدينة بدر بمحافظة القاهرة،

وتضم 12 كلية، في تخصصات الهندسة، والفنون والتصميم، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإدارة الأعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام والصحافة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتمريض، والتكنولوجيا، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وتنص مشروعات القرارات على أن تكون للجامعات المذكورة موازنات خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، كما تنص على تشكيل مجالس أمناء، ومجالس جامعة، وكذا مجالس للكليات أو المراكز البحثية، واختصاصات كل مجلس من هذه المجالس،

كما أوردت مشروعات القرارات الدرجات العلمية الممنوحة من خلال كليات هذه الجامعات.