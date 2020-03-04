سيـــاســة

الحكومة تقرر اعتبار جامعتي الملك سلمان والجلالة من المشروعات القومية

بهدف الإسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة
صفية حمدي 3:36 م, الأربعاء, 4 مارس 20 3:36 م, الأربعاء, 4 مارس 20

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروعات إنشاء جامعتي الملك سلمان، والجلالة، من ضمن المشروعات القومية، بهدف الإسراع في تنفيذها وفق الاشتراطات المطلوبة.

وذكر مجلس الوزراء أن القرار جاء لقرب تشغيل الجامعتين اعتباراً من العام الدراسي 2020 /2021.

وناقش مجلس الوزراء العديد من الملفات ووافق على عدد من القرارات الأخرى، وتمت إحاطة المجلس بإسناد تنفيذ الأعمال الإضافية بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) إلى إحدى الشركات.

وتتضمن الأعمال المبنى الخلفي الخاص بالقسم الداخلي لإقامة المرضى، وأقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية، والمعامل، وكذلك غرف العمليات، والمناظير، حتى يقوم الصرح الطبي بأداء دوره الهام.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي صدرت بجلستها رقم 60، والمنعقدة بتاريخ 25 فبراير الماضي، لعدد 41 موضوعاً.

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بقلم صفية حمدي

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