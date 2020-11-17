الحكومة تقدم لمجلس النواب تقرير متابعة برنامجها الدوري خلال عامين

الحكومة حرصت على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ ، غرفة التشريع الثانية، وأرسلت نُسخة بطريقة "برايل" للنائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، إن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب ، تقرير متابعة برنامج عمل الحكومة الدوري خلال فترة عامين من يوليو 2018 إلى يونيو 2020 ، مؤكدا أن ذلك في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري العظيم، وممثليه في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها “مصر تنطلق”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حرصت على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ ، غرفة التشريع الثانية، وأرسلت نُسخة بطريقة “برايل” إلى النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب.

ونوه إلى أنه سيتم كذلك تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيات حديثة يتبعها البرلمان في التواصل مع أعضائه، وتحقق أهداف التحول الرقمي، ورشادة الإنفاق الحكومي.

وفي بداية التقرير، ذكر رئيس الوزراء، أن الحكومة حين قدمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذي حاز على ثقة البرلمان في يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، ومُحددة المحاور، للسنوات الأربع التالية لذلك التاريخ (2018 ـــ 2022).

واوضح رئيس الحكومة ، أن مجمل محاور تلك الرؤية انبثقت من ركائز خطاب التكليف الرئاسي للحكومة في يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة “جني الثمار” لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه منذ 2016.



وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة مضت على خطى برنامج عملها الدؤوب، تسعى جاهدة إلى اختصار الزمن والمسافات، ومسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية.

وقال إنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهداً، ومن بين العقبات التي واجهت خطى الحكومة في تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا الأصعب والأخطر.

رئيس الوزراء: جائحة كورونا هددت ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة وأرجأت فرص جني الثمار

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم هددت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جني الثمار ، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة لاستكمال برنامجها الطموح.

فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي، بإجراءات احترازية صارمة، ومكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادي، والتي كانت بدورها عاملاً حاسماً في خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا.

وتابع رئيس الوزراء وقال : ولعل المقام يتسع إلى توجيه تحية تقدير وإجلال إلى جموع الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الكثير في سبيل تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك صفوف العاملين بالقطاع الطبي، الذين شكلوا بتضحياتهم خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر الوباء، ودعا الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.

ونوه مدبولي إلى أن التقرير المُقدم من حكومته إلى البرلمان يتضمن حصاد عامين من العمل والإنجاز في مختلف محاور التنمية.

وينقسم التقرير إلى 5 أقسام رئيسية، بحسب الأهداف الاستراتيجية الخمسة لبرنامج عمل الحكومة منذ عام 2018 حتى الآن.

ويعرض التقرير على نحو تفصيلي ما تحقق في كل هدف استراتيجي من الأهداف التي تعمل الحكومة على إحرازها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات الشعب المصري.