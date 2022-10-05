الحكومة تقترح التعاون مع قطاع التأمين لتغطية منشآتها ضد الأخطار الطبيعية

أكد اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وقطاع التأمين فى تغطية المنشآت التابعة للدولة، خاصة ضد المخاطر الطبيعية.

وأضاف -خلال الجلسة الختامية لملتقى شرم الشيخ للتأمين- أن هناك حاجة إلى تأسيس مجمعة تأمينية ضد الأخطار الطبيعية، مع ضرورة وضع أسعار للتغطية وفقًا لدرجة الخطر بكل منطقة، وتأثير تلك الكوارث.

ولفت إلى أهمية تكاتف الدول والحكومات فى وضع الخطط لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وأعرب عن أمله فى طرح منتجات تأمين ضد الأخطار الطبيعية بتكلفة منخفضة تناسب الفئات الأكثر هشاشة وعرضة لها.

ودعا «عبد المقصود» قطاع التأمين للمشاركة فى قمة المناخ COP27 خلال الشهر المقبل، وأكد أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى سيأخذ توصيات ملتقى شرم الشيخ للتأمين بعين الاعتبار والاهتمام.

ولفت إلى أن الدول النامية هى الأكثر تضررًا بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية قيام الدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها بدفع 100 مليار دولار للتكيف مع تغير المناخ لتنفيذ توصيات قمة باريس السابقة للمناخ COP26.، موضحًا أنها دفعت 79 مليارًا فقط حتى الآن.