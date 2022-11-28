الحكومة تقترب من تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات الوزارات ومحافظة الجيزة.

وشهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أهمية مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، مشيرة إلى أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، والذى وجه بضرورة إسراع الخطى في تنفيذ هذا النوع من المشروعات المهمة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يهدف إلى خلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام ،حيث تساعد هذه المشروعات في تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتوفير مساحات الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء مدافن صحية، وتجنب وجود تراكمات داخل المحافظات التي تؤدي إلى أضرار بيئية وصدور انبعاثات، مشيرة إلى أنه تم إقرار تعريفة لتحويل المخلفات لطاقة، بقيمة 140 قرشا لكل كيلو وات طبقا لقرار تعريفة التغذية الكهربائية رقم ٤١ لسنه ٢٠١٩، وذلك بالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية، والكهرباء والطاقة.

واستكلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم فتح المجال أمام المستثمرين من القطاع الخاص من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية للاستثمار فى هذا المجال ، وقد قدمت إحدى الشركات الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية ، وتم مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المقدم من قبل وزارة البيئة وتم إصدار الموافقة عليها، وعلى التوازى تم إصدار العقد النموذجى لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشارى قانونى دولى وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة حرص الوزارة علي التنسيق مع محافظة الجيزة لسرعة الانتهاء من التراخيص اللازمة للأرض التي سيقام عليها المشروع بما يضمن نجاحه خاصة مع توجيهات رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات للطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ علي البيئة ، لافتا إلى أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وفي إطار المنظومة الجديدة للمخلفات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية فيما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وهذا المشروع الجديد سيساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي للمخلفات بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها في المدافن الصحية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقدم كل الدعم والتنسيق الكامل لمحافظة الجيزة مع كافة الجهات الحكومية لاستصدار التراخيص اللازمة، كما ستقوم وزارة التنمية المحلية بعد تخصيص الأرض بمتابعة كافة المراحل التنفيذية للمشروع وحتى تشغيل للمحطة.

ومن جانبه أكد الدكتور شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة علي اهتمام الدولة المصرية بالطاقة النظيفة واستخدام المصادر المختلفة خاصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة لاستخدام المخلفات لإنتاج الطاقة الكهربائية الذي يخدم هدفين مهمين للحفاظ علي البيئة وفتح مجالات استثمار في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية ويعزز ذلك الاستراتيجية العامة للطاقة وأيضا ما تم من تطوير في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستقبال هذه القدرات الناتجة من إنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار سواء في مجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة أو استخدام المخلفات فى إنتاج الكهرباء.

ومن جانبه أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص مختلف الوزارات والجهات المعنية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

مشيداً بجهود ودور وزارة التنمية المحلية في التنسيق مع باقي الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة الجديدة لسرعة تنفيذ برامجها المختلفة وفقاً للمخطط الزمني، كما أشاد بدور كافة الشركاء بالمنظومة ، للتعاون في مجال إنشاء محطات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، وسيتم البدء بإقامة محطة في أبو رواش بمحافظة الجيزة على مساحة من 10-12 فدانا.

وأوضح الوزير “محمد صلاح” أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية ، موضحاً أن المشروع يهدف إلى معالجة 1200 طن / يوم مخلفات صلبة بلدية إلى 30 ميجاوات / ساعة؛ والذى يعمل على تحقيق عائد إقتصادي من عملية تدوير المخلفات.

مؤكداً على حرص الوزارة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات في تنفيذ تلك النوعية من المشروعات، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى.

وخلال الاجتماع عرض اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لكافة الجهود التي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية من الرفع المساحي والجسات لموقع المشروع في أبو رواش.