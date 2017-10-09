الحكومة تفشل فى طرح مطار رأس سدر

❐ جهة سيادية تكلف «الطيران» و«السياحة» بدراسة أسباب إحجام المستثمرين ❐ انتقادات لتحديد سعر الكراسة بـ10 آلاف دولار.. ومكتب «إيهاف» يعيد النظر فى الشروطأحمد عاشورفشلت الحكومة، ممثلة فى وزارة الطيران وهيئة التنمية السياحية، فى جذب المستثمرين لاقامة مطار دولى فى

❐ جهة سيادية تكلف «الطيران» و«السياحة» بدراسة أسباب إحجام المستثمرين

❐ انتقادات لتحديد سعر الكراسة بـ10 آلاف دولار.. ومكتب «إيهاف» يعيد النظر فى الشروط

أحمد عاشور

فشلت الحكومة، ممثلة فى وزارة الطيران وهيئة التنمية السياحية، فى جذب المستثمرين لاقامة مطار دولى فى رأس سدر ومنتجع سياحى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، بعد انتهاء المهلة أمس، والتى وضعتها الشركة القابضة للمطارات لشراء كراسة شروط المشروع.

وقالت مصادر لـ«المال» إن جهة سيادية استدعت قيادات الشركة القابضة للمطارات وهيئة التنمية السياحية فى اجتماع عاجل، بعد فشل طرح المشروع، وتم تكليفهم بوضع دراسة تفصيلية عن أسباب فشل الطرح فى نقاط محددة.

وقال مصدر بوزارة السياحة إن من بين الأسباب الواضحة لإحجام المستثمرين عن المشروع تحديد 10 آلاف دولار مقابل شراء كراسة الشروط، وهو أمر مبالغ فيه انتقده العديد من الجهات والشركات أيضا.

وأكد أنه سيتم تكليف مكتب المهندسون الاستشاريون «إيهاف»، الذى تعاقدت مع الشركة القابضة للمطارات لوضع مواصفات المشروع والاشتراطات الفنية، بإعادة تقييم تلك المواصفات بحيث يعاد طرحه مرة أخرى بشروط أفضل.

يشار إلى أن 16 شركة كانت قد أعربت فى وقت سابق عن نيتها التنافس على المشروع، ومن بينها «مصر – إيطاليا» و«حسن علام للإنشاءات»، و«أوراسكوم للإنشاءات» و«حداد جروب»، و«الدولية للمطارات» التى تدير مطار العلمين، و«بترو جلف مصر»، ولم يتسن لـ «المال» الحصول على تعليق من تلك الشركات.

يذكر أن المطار أحد المطالب الرئيسية للعاملين برأس سدر، لتسهيل انتقال الوفود السياحية من وإلى المنتجع من مختلف دول العالم.

ويقع المطار المقرر إقامته على مساحة 40 مليون متر مربع، بينها 6 ملايين متر مخصصة لإقامة منتجع سياحى بمنطقة شمال عيون موسى.