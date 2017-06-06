الحكومة تفرض رسوم إغراق على واردات الحديد

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من (أو) ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15 إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية لمدة 4 أشهر.

والقيمة CIF تشمل تكلفة البضاعة ومبلغ التأمين عليها ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة للتسليم في ميناء المستورد (Cost – Insurance – Frieght).



وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا ووكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة اغراق مؤقتة.

وقد نص القرار ايضاً على ايقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لاغراض البناء.