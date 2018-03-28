الحكومة تفتح الباب أمام تعديل القرار 800 حول أنشطة النقل البحرى

■ مجلس الوزراء: إنهاء %95 من المرحلة الأولى لتطوير الموانئ والمنافذ على مستوى الجمهورية ■ دعم حركة نقل وتسيير البضائع الصادرة أوالواردة، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 مدحت اسماعيلترأس أمس، المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للمجلس الاعلى للموانئ بتشكيله الجديد، ب

■ مجلس الوزراء: إنهاء %95 من المرحلة الأولى لتطوير الموانئ والمنافذ على مستوى الجمهورية

■ دعم حركة نقل وتسيير البضائع الصادرة أوالواردة، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030

مدحت اسماعيل

ترأس أمس، المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للمجلس الاعلى للموانئ بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاضافة إلى أعضاء المجلس من رؤساء الموانئ وممثلى الجهات المعنية.

قال مصدر حكومى لـ«المال» ان رئيس الوزراء وجه بإجراء دراسة تفصيلية للقرار الوزارى رقم 800 الخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات الانتفاع، لافتاً الى أن الدراسة ستتركز بشكل اساسى على تعريفات الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة من جانب الموانى للخطوط الملاحية، ومدى امكانية تعديلها.

ولفت الى أن المقترحات مقرر عرضها خلال فترة انعقاد المجلس فى دورته الثانية بعد 3 شهورمن الآن، لافتاً الى الاستعانة بممثليين عن القطاع الخاص والغرف الملاحية لتقديم مقترحات مناسبة ومرضية لكافة الاطراف.

وأضاف ان المجلس اعتمد كود الغطس الذى على اساسه سيتم اجراء تقييم للعاملين على السفن الملاحية داخل المونى المصرية.

وقرار800 لسنة 2016، اصدره وزير النقل السابق الدكتور جلال السعيد، وتتضمن رفع رسوم الخدمات فى الموانئ الأمر الذى اضطر غرف الملاحة بتقديم، اكثر من مذكرة تطالب بتعديلات على القرار.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اكد اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الموانئ على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات تسهم فى زيادة القدرة التنافسية لتلك الموانئ وتحقيق التكامل فيما بينها، باالإضافة الي رفع معايير الاداء، الى جانب دعم حركة نقل وتسيير البضائع الصادرة أوالواردة، فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وقال بيان عن مجلس الوزراء أن «إسماعيل» طالب بضرورة الانتهاء من خطط تطوير وتأمين المنافذ والموانئ مطالباَ بووضع الاطار الزمنى للانتهاء من استكمال المرحلة الثانية من عمليات التأمين، ومراجعة الاولويات المتعلقة بتلك المرحلة، مع ضرورة تطبيق أحدث المعايير الدولية لتأمين المنافذ.

ووفقا للبيان، فان ما تم تنفيذه فى إطار خطة التطوير والتأمين فى مرحلتها الاولي بلغ أكثر من %95، وتضمنت توفير التجهيزات والمعدات واجهزة الفحص اللازمة بتكلفة تقدر بحوالى 40 مليون دولار، و250 مليون جنيه.

يشار الى ان اجتماع أمس هو الأول منذ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2453 لسنة 2017 منتصف نوفمبر الماضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ بوزارة النقل برئاسته وعضوية كل من وزير النقل وينوب عنه رئيس المجلس الأعلى للموانئ فى حالة عدم حضوره.

وانضم إلى عضوية المجلس بتشكيله الجديد رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية ورؤساء موانئ دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر .

ويتولى المجلس وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لموانئ الجمهورية وإبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها وزارة النقل وتخص الموانئ البحريةش

فى سياق متصل وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم عدد من ممثلى الجهات المعنية، تكون مهمتها الوقوف على عملية بتطوير منفذ السلوم، ووضع تصور فورى لكافة الاحتياجات اللازمة لتطوير المنفذ، بما يسهم فى رفع كفاءته واتاحة المزيد من الخدمات لحركة نقل المسافرين والبضائع من خلاله.

كما تناول الاجتماع، المقترحات المتعلقة بزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستوى الاقليمى والعالمى والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذها وفقاً للمعايير الدولية، وذلك بما يحقق الربط بين الموانئ المصرية ومناطق الاستثمار من خلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل فى إطار رؤية متكاملة، هذا إلى جانب التكامل فيما بينها لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة لتصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والاجنبية، ويعظم من دور الاسطول التجارى البحرى الوطنى.