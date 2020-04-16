الحكومة تفتح اعتمادا إضافيا بقيمة 10 مليارات جنيه بالموازنة لمواجهة «كورونا»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة العام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، لمواجهة فيروس كورونا .

ونص قرار مجلس الوزراء على أن الاعتماد سيتم فتحه بالباب السادس “شراء الأصول غير المالية” (الاستثمارات)، وأنه ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجلس الوزراء أن القرار يأتي في ضوء مواجهة تداعيات الفيروس، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لهذه التداعيات، ودفع عجلة الإنتاج بكافة القطاعات الاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على عديد من القرارات الهامة الأخرى ومنها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وذكر المجلس أن الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين تعتبر هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

ووافق أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.