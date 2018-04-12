الحكومة تفاوض مستثمر إماراتى للشراكة فى تطوير فندق شبرد

■ كتب - أحمد عاشور: تتفاوض الحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، مع شركة إماراتية لاستحواذ الأخيرة على %50 من فندق شبرد التاريخى، عبر تأسيس كيان مشترك مع الشركة المالكة «إيجوث»، التابعة للقابضة للسياحة، يتم نقل إليه ملكية…





■ كتب – أحمد عاشور:



تتفاوض الحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، مع شركة إماراتية لاستحواذ الأخيرة على %50 من فندق شبرد التاريخى، عبر تأسيس كيان مشترك مع الشركة المالكة «إيجوث»، التابعة للقابضة للسياحة، يتم نقل إليه ملكية الفندق.

وقال شريف بندارى، رئيس مجلس إدارة «إيجوث» إن المفاوضات تدور حول تأسيس كيان تساهم به شركته بنسبة %50 (تعادل قيمة الفندق بعد التقييم)، على أن يساهم الشريك الإماراتى بحصة نقدية، يتم استغلالها فى أعمال التطوير.

وذكر أنه تم تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن جهات مختلفة لتقييم أصول الفندق، بهدف عرضها على المستثمر الإماراتى، الذى أصر «بندارى» على عدم الكشف عن اسمه، لافتا إلى أن المفاوضات معه بدأت منذ وقت طويل وتعثرت وتم إحيائها من جديد.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية اللازمة للتطوير تتطلب ضخ مايقرب من مليار جنيه على الأقل.

كان خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، قد كشف خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مؤخراً، عن وجود خطة لتطوير الفندق ومفاوضات مع أحد المستثرين العرب بشأنه.

وتعود ملكية الفندق لصموئيل شبرد، صاحب شركة شبرد الإنجليزية، التى تتمتع بسمعة واسعة فى عالم الفندقة،، وقام بإنشائه عام 1841، على قطعة أرض تطل على بحيرة الأزبكية، باسم «الفندق الإنجليزى الجديد»، ثم تم تغييره عام 1845، إلى شبرد.

وأقام بالفندق الوفود الأوروبية المشاركة فى حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، بدعوة من الخديوى إسماعيل، وكان من زواره الملكة الفرنسية «أوجينى» التى أقام لها الخديوى حفلا أسطوريا بالفندق، ما أكسبه شهره عالمية واسعة، كما زاره العديد من الرؤساء العرب، والرئيس الأمريكى الأسبق روزفلت.

وفى يناير 1952، أثناء حريق القاهرة، تعرض الفندق للدمار الكامل، وجرى إعادة بنائه فى نفس المكان، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 تولت شركة الفنادق المصرية نقله إلى حى جاردن سيتى، على الضفة الشرقية للنيل.

وأغلق «شبرد» أبوابه منذ عام 2013، تمهيداً لتطويره ورفع كفاءته، وأكدت الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة، والشركة المالكة، أن قرار الإغلاق يعود إلى أسباب فنية، منها حدوث تصدعات وشروخ بالجدران، ما يشكل خطرًا على حياة النزلاء.

