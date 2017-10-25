الحكومة تفاوض السعودية لإحياء صندوق استثماري بـ 60 مليار ريال

أحمد عاشور علمت المال من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية، ممثلة في الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت مفاوضات مع المملكة العربية السعودية إعادة إحياء إنشاء صندوق استثماري مشترك مع المملكة برأسمال 60 مليار ريال.وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس الصندوق المشترك



أحمد عاشور

علمت المال من مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية، ممثلة في الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدأت مفاوضات مع المملكة العربية السعودية إعادة إحياء إنشاء صندوق استثماري مشترك مع المملكة برأسمال 60 مليار ريال.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس الصندوق المشترك تم خلال زيارة الملك سلمان لمصر أبريل 2016، بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزيرة الاستثمار وقتها داليا خورشيد، ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ.

وذكرت المصادر أن سحر نصر بدأت في عقد سلسلة اجتماعات لتفعيل إنشاء الصندوق المشترك كما أنه من المقرر أن تبحث الأمر خلال زيارتها الحالية للسعودية أثناء مشاركتها كممثل مصر في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار برئاسة ولي العهد السعودي وأعلن فيه عن إطلاق مشروع نيوم الخاص بإنشاء مدينة استثمارية مشتركة بين السعودية ومصر والأردن باستثمارات تقدر500 مليار دولار.