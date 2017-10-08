الحكومة تفاوض الإمارات لتمويل المشروعات ذات الأولوية

أحمد عاشور:علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تتفاوض حالياً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات ذات الأولوية، تمهيداً لإبرام اتفاق تمويلى جديد.والإمارات من أكثر الدول الداعمة لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 و

أحمد عاشور:

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تتفاوض حالياً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، للحصول على تمويلات ميسرة للمشروعات ذات الأولوية، تمهيداً لإبرام اتفاق تمويلى جديد.

والإمارات من أكثر الدول الداعمة لمصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 و قدمت ودائع ومنح وقروض ميسرة للحكومة، وساهمت فى إقامة مشروعات مهمة، مثل الصوامع والمدارس، و اتفقت مع تحالف استشارى عالمى، لإعداد دراسة تفصيلية عن احتياجات الاقتصاد المصرى، وآليات الخروج من الأزمة الاقتصادية.

من ناحية أخرى، قالت المصادر، إنه جار استكمال اتفاق تمويلى مع الصندوق الكويتى للتنمية لإتاحة 12.2 مليون دينار لمشروعات فى منطقة العريش، لافتة إلى أنه سيساهم بنحو 300 مليون دولار كقروض ميسرة، سيتم تدبيرها على عامين لمشروع طريق عيون موسى – شرم الشيخ، وطريق ” عرضى 4 ” فى سيناء.

يذكر أن الصندوق الكويتى للتنمية، كان قد أعلن عن رصد نحو 900 مليون دولار لمشروعات فى سيناء، بالإضافة إلى حزمة قروض خصصتها المملكة العربية السعودية، لتمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه الجزيرة المصرية خلال زيارة العاهل السعودى للقاهرة العام الماضى.

وقالت المصادر إن مصر حصلت على نحو %60 ، بما يعادل 900 مليون دولار، من إجمالى التمويلات التى أعلنها الملك سلمان وجار تنفيذها حاليا،ً وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير الماضى.

وينص الاتفاق على تخصيص 1.5 مليار دولار عبر الصندوق السعودى للتنمية للمساهمة فى تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، ، ويهدف إلى تمويل عدة مشروعات رئيسية فى المرحلة الأولى، على رأسها جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، ومحور التنمية بالطريق الساحلى، وبناء 9 تجمعات سكنية 8 منها على محور التنمية، وطريق الجدى.

وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وإنشاء سحارة جديدة، وطريق «النفق– النقب»، وتطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، ومشروعات أخرى.