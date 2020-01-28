الحكومة تفاضل بين سيناريوهين لتحديد فئة عبور الغاز بالشبكة القومية لعام 2020

السيناريو الأول يتضمن تثبيت آخر فئة تم الإعلان عنها نهاية العام الماضى للعمل بها خلال 2020، أو تحديد فئة أخرى بقيمة أكثر ارتفاعا.

الاستقرار على قيمتها النهائية فبراير المقبل

تفاضل الحكومة حاليا بين سيناريوهين فيما يخص تحديد فئة عبور الغاز الطبيعى بالشبكة القومية لعام 2020.

وكانت جريدة “المال” قد انفردت بخبر منذ أيام يؤكد أن الحكومة تعكف حاليا على تحديد فئة عبور الغاز، التى سيتم تطبيقها خلال العام الجارى.

وقال مصدر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن السيناريو الأول يتضمن تثبيت آخر فئة تم الإعلان عنها نهاية العام الماضى للعمل بها خلال 2020، أو تحديد فئة أخرى بقيمة أكثر ارتفاعا.

وكان جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز قد أعلن العام الماضى، عن فئة عبور الغاز الطبيعى بالشبكة القومية بواقع 29 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف المصدر أن الفئة الجديدة حاليا فى انتظار موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، مرجحا الموافقة عليها والاستقرار على قيمتها فبراير المقبل.

يشار إلى أنه يتم مراجعة قيمة رسوم عبور الغاز بالشبكة القومية بشكل سنوى، وتحديدها بناء على عدة عوامل، أبرزها الكميات التى تم نقلها على مدار العام، وتكلفة التشغيل والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز.

وكان مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.

وتوفر الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” الغاز لقطاعات الصناعة والكهرباء والمنازل بنسبة إمددادات %100، خاصة مع وجود فائض حالى فى معروض الغاز الطبيعى.

وبحسب أحدث الإحصاءات المعلنة يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى نهاية عام 2018، وبدأت تصدير الفائض منذ العام الماضى.

وأوضح المصدر أن قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب الأسد فى معدلات ضخ الغاز اليومية من الشركة القابضة بنسبة تتجاوز %60، يليه قطاع الصناعة، ثم القطاع المنزلى.

يذكر أن حجم صادرات القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» من الغاز سجل خلال العام المالى الماضى نحو 172.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ليصل عدد شحنات الغاز المصدرة إلى نحو 45 شحنة، وفقا لتقرير حديث صدر عن الشركة.

وبحسب التقرير فإن الشركة استأنفت تصدير الغاز الطبيعى للأردن عبر خط الغاز العربى بداية من سبتمبر 2018، حيث بلغت الكمية المصدرة نحو 53 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى.

ووفقا للتقرير، فإن إجمالى الغاز المبيع خلال العام المالى الماضى، بلغ نحو 2.33 تريليون قدم مكعب بمتوسط يومى 6.391 مليار قدم.