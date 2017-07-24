الحكومة تفاجئ المستخدمين وترفع أسعار الإنترنت

المال – خاص : فى خطوة غير متوقعة، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء عن قرار وزارة المالية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» بنسبة 14% من جميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر بداية…

المال – خاص :

فى خطوة غير متوقعة، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء عن قرار وزارة المالية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL» بنسبة 14% من جميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر بداية من اشتراك يوليو 2017، بدلا من سبتمبر من نفس العام.

وعن الأسعار المتوقعة حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أوضح مركز المعلومات في تقرير اليوم، أن أسعار الانترنت المتوقعة ستكون 57 جنيه لسرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت، بدلا من 50 جنيها، و108 جنيه لسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت بدلا من 95 جنيها، و114 جنيها بدلا من 100 جنيه لسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت على أن تخفض السرعة إلى 512 ميجابايت بعد انتهاء باقة التحميل.

وأضاف التقرير أن سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت ستكون 160 جنيها بدلا من 140 جنيها، وسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها، وسرعة 8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت ستكون 400 جنيها بدلا من 350.



