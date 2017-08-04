الحكومة تفاجئ الركاب بزيادة تذاكر النقل العام 50%

أحمد عاشور فاجأت الحكومة اليوم المواطنين بزيادة تعريفة تذاكر النقل العام بنسبة تتراوح بين 25 و50%، حيث ارتفعت قيمة التذكرة من جنيه لجنيه ونصف، ومن 2 جنيه إلي 2.5 جنيه.وقال أحد سائقي أتوبيسات النقل العام لمحرر المال، إن هيئة النقل العام أخطرتهم بالقرار صباح اليوم، وتم تعميمه علي جميع ا



أحمد عاشور

فاجأت الحكومة اليوم المواطنين بزيادة تعريفة تذاكر النقل العام بنسبة تتراوح بين 25 و50%، حيث ارتفعت قيمة التذكرة من جنيه لجنيه ونصف، ومن 2 جنيه إلي 2.5 جنيه.

وقال أحد سائقي أتوبيسات النقل العام لمحرر المال، إن هيئة النقل العام أخطرتهم بالقرار صباح اليوم، وتم تعميمه علي جميع الخطوط.

ومنذ إعلان الحكومة عن برنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، تم رفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور، مما تسبب في زيادة معدلات التضخم بنسبة تصل إلي 35%، وسط تأكيدات الحكومة أن تلك الإصلاحات لا يمكن تأجيلها أو تأخيرها.