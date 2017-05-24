الحكومة تغير مسمى الدفاع والأمن القومي للعام الثالث على التوالي

4.7 مليار جنيه ارتفاعا في مصروفات الجيش بالموازنة الجديدةمها أبوودن:غيرت الحكومة المسمى الوظيفى لقطاع الدفاع والأمن القومي فى تبويبها الوظيفى للموازنة، للعام الثالث على التوالى، بسبب دواعى الأمن القومى، واستبدلتها بـ"الأنشطة الوظيفية المتنوعة".ارتفعت مخصصات القطاع فى الموازنة الجديدة 2017/2018

4.7 مليار جنيه ارتفاعا في مصروفات الجيش بالموازنة الجديدة

مها أبوودن:

غيرت الحكومة المسمى الوظيفى لقطاع الدفاع والأمن القومي فى تبويبها الوظيفى للموازنة،

للعام الثالث على التوالى، بسبب دواعى الأمن القومى، واستبدلتها بـ”الأنشطة

الوظيفية المتنوعة”.

ارتفعت مخصصات القطاع فى الموازنة الجديدة 2017/2018، بقيمة 4 مليارات جنيه، لتسجل 51.8 مليار جنيه مقابل 47.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017.

وتضم موازنة الدفاع والأمن القومى كلا من وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى وصندوق تمويل المتاحف العسكرية.

وتبلغ جملة المصروفات فى الموازنة الجديدة نحو 1.2 تريليون جنيه، مقارنة بـ974.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى 2016/2017.