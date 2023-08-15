الحكومة تغازل أموال المغتربين بطرح أول وثيقة تأمين بالدولار 

بدأت الحكومة مغازلة المصريين فى الخارج عبر طرح أول وثيقة تأمين بالدولار بالتعاون بين البنك الأهلى المصرى ومصر لتأمينات الحياة لتوفير تغطيات متنوعة منها المعاش أو حالات العجز الكلى والجزئى.

يذكر أن الطرفين تعاونا في إطلاق وثيقة «معاش بكره» بالجنيه عام 2020 وحققت أقساطاً بنحو 8 مليارات.

من جانبها قالت سها الجندى وزيرة الهجرة، إن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج يأتى ضمن توفير الحماية الاجتماعية لهم بهدف إيصالهم وربطهم الدائم بوطنهم.

وأشارت الجندى خلال مؤتمر صحفى أمس إلى أن المصريين بالخارج سواء كانوا مهاجرين دائمين أو مؤقتين عزفوا عن المشاركة فى برامج الحماية الاجتماعية مثل المعاشات خلال الفترة الماضية؛ لذا كان لابد من إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار من خلال مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى.

وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافى مناسب ومساعدة المواطنين على تحقيق أهدافهم المالية، إذ توفر برنامجاً تأمينياً متكاملاً، بالإضافة إلى مزايا الاستثمار والادخار التراكمى، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذى يختاره المواطن.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبى رغبة المصريين العاملين بالخارج خاصة وأن الوثيقة الجديدة تأتى ضمن جهود الهيئة لتحسين مستويات الشمول التأمينى وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأوضح «فريد» أن التعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصرى لإطلاق تلك الوثيقة يعد نموذجًا للتعامل بين جهات القطاع المالى بشقيه المصرفى وغير المصرفى.

وأشار إلى أن عملية إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار أخذت فى الاعتبار التكنولوجيا والرقمنة، سواء فى عملية الاكتتاب والشراء أو صرف التعويضات.

وتطرق إلى تعاون «الرقابة المالية» مع البنك المركزى لاعتماد المنتج الجديد (وثيقة معاش بالدولار) والوصول به لمستوى تقنى متقدم، مؤكدا أن هذا يعد دليلا على صلابة العلاقة بين مؤسسات الدولة.

وأوضح أن وثيقة «معاش بكره» بالدولار تلبى جميع متطلبات للمصريين العاملين المقيمين بالخارج فى جميع دول العالم إذ أنها تمكنهم من الادخار بالعملة الأمريكية وتؤمن لهم معاشًا بها عند سن الاستحقاق أو فى حالة الوفاة أو العجز الكلى الدائم.

ولفت إلى أن الوثيقة الجديدة تتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمتها عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة العميل، إذ يمكن تسلم المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.

وتابع إنه سيتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو فى حالة الوفاة أوالعجز الكلى الدائم قبل بلوغ هذه السن طوال فترة الوثيقة.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المنتج الجديد يستهدف إتاحة برنامج تأمينى يوفر الحماية والادخار للمصريين المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تأمين مبلغ تقاعدى لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم.

وأضاف أنه جار أيضا دراسة طرح مجموعة جديدة من المنتجات التأمينية وفق حاجة العملاء تعزيزا للنجاح الذى أثمرت عنه هذه الشراكة.