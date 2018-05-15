الحكومة تعيد تنظيم أحكام برنامج طروحات الشركات في البورصة

المال- خاص أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها في الأسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية. وأشار القرار إلى تشكيل لجنة وزارية مكونة…

المال- خاص

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها في الأسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.

وأشار القرار إلى تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية (مقرراً)، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وقطاع الأعمال العام، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بوضع برنامج شامل لطرح اسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذا البرنامج والإشراف عليه ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذه.

كما تختص اللجنة بتحديد الشركات المملوكة للدولة أوالتي تساهم فيها المزمع طرح أسهم المال العام فيها، أوالمزمع توسيع قاعدة ملكيتها، ويجوز للجنة دعوة الوزراء المعنيين أوالممثلين القانونيين للجهات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة لمناقشتهم في الموضوعات المتعلقة بالجهات التابعة لهم، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة وزير المالية، يصدر بتشكيلها قرار منه.

كما أشار القرار إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير المالية لإعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في الشركة محل الطرح، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي، وجمعية المراجعين والمحاسبين المصريين، والجهة أوالجهات المالكة للأسهم محل الطرح وممثل للشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها.