الحكومة تعيد تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة «مدبولي» وعضوية محافظ البنك المركزي

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزارء، وعضوية محافظ البنك المركزي، إضافة إلي 14 وزيرا، وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المـالية، ورئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 تابع الصادر في يوم 22 سبتمبر لسنة 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للانتاج، والذي يشمل في عضويته كذلك كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

إضافة إلي عضوية كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022، تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، ويكون التصرف فيها بنظام (التملك – حق الانتفاع) .