الحكومة تعلن مد تعليق الدراسة أسبوعين

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل

أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب نفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الحكومة فرض حظر التجوال رسمياً، بجميع محافظات الجمهورية إبتداء من يوم الأربعاء من السابعة مساء حتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.

وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمجلس الوزراء، أن جميع المحالات سيتم غلقها بالكامل يوم الخميس والجمعة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 5 حالات، وفقا للإحصائيات الرسمية.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية ، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب ومصريين اثنين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة .