الحكومة تعلن مدّ إجازة العيد لموظفيها إلى 5 أيام كاملة

قررت الحكومة مد إجازة عيد الفطر لموظفيها في القطاع الحكومي إلى 5 أيام كاملة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لبرنامج القاهرة الآن – قناة العربية الحدث.

وقال إن تقرر مد أجازة عيد الفطر لتكون خمسة أيام كاملة للقطاع الحكومي، تبدأ يوم الأحد القادم حتى الخميس.

وأوضح أنه سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء غدا بهذا الخصوص. رئيس الوزراء يعلن حظر التجوال فى العيد من الخامسة مساء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه تقرر مد فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة بدلا من التاسعة ووقف كل وسائل النقل الجماعى خلال نفس الفترة وذلك خلال فترة أسبوع عيد الفطر من الأحد وحتى الجمعة، على أن يبدأ من السبت 30 مايو إعادة فتح الحياة مرة أخرى .

وأضاف أنه بعد العيد سوف يستمر حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

وتابع: “كما اتفق على انه ابتداء من منتصف يونيه سيتم الإعلان والنظر فى عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة ، حيث ستتم دراسة إعادة فتح إقامة شعائر دينية بأماكن العبادة|.