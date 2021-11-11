الحكومة تعلن سعر القمح 2022

قام كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، الزراعة واستصلاح الاراضي بإصدار قرار وزاري مشترك بشأن استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم 2022.
ونص القرار الصادر علي أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا علي أن يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022 .
كما حدد القرار المشترك والصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكون الأسعار كالتالي :-
820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنهات للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 23 قيراطا.
800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جراما درجة نظافة 22.5 قيراط.
نص القرار الحكومي علي أن تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
وأكد القرار الوزاري المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً اقتصار تسويقة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات الآتية :-
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري علي ان تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي :
مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز ( عضواَ )، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني عضواَ ) ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ ).
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي
علي أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.