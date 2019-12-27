الحكومة تعلن دعم القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في أفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعا مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة “السويدي إليكتريك”، وأيمن جريشة المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة سُبل تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا.

وطلب مدبولي خلال الاجتماع بوضع تصور شامل حول كيفية تواجد الشركات المصرية بصورة قوية بدول القارة الأفريقية، وعلى أن يشمل هذا التصور آليات دعم الحكومة للقطاع الخاص المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لديها استعدادا تاما لمساندة الشركات المصرية لتنافس بقوة بهذه الأسواق، وقال: “نحن مستعدون لذلك”.

كما طلب رئيس الوزراء خلال الاجتماع أيضا تحديد الدول التي يرون أنه يمكن البدء بوضع استراتيجية للتواجد فيها كأولوية أولى للمشروعات المزمع تنفيذها في القارة الأفريقية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة، سواء داخل مصر أو خارجها، لاسيما في قارة أفريقيا أحد الأسواق الواعدة التي تسعى الدولة للتواجد فيها بكل ثقلها، ولمساعدة أشقائنا فى تحقيق التنمية.

وأكد مدبولي أن هناك فرصاً واسعة بالفعل للتعاون مع أشقائنا بالدول الأفريقية لاسيما في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الكهرباء والطرق، وأيضا توفير الأدوية اللازمة .

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك مؤسسات تمويل دولية مستعدة للتعاون معنا بالفعل؛ لضخ التمويل المطلوب لتنفيذ تلك المشروعات في أفريقيا.

ومن جانبهم، رحب الحضور في اجتماع رئيس مجلس الوزراء بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشكل مثمر وبنّاء، ولمساندته للدخول إلى أسواق الدول الأفريقية .

وأعربوا عن اتفاق وجهات النظر مع الحكومة فيما يتعلق بإمكانية تحديد أولويات وخطة العمل بالمرحلة المقبلة للإسراع بتنفيذ المشروعات في الدول التي سيتم تحديدها، وتعهدوا بتقديم تصور شامل في هذا الشأن للعرض على رئيس الوزراء.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة أن يتم الإسراع بوضع هذا التصور في أقرب وقت ممكن ؛ كي يتسنى البدء بشكل عاجل في خطة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية كمرحلة مبدئية بدول القارة الإفريقية.