الحكومة تعلن «حلول عاجلة» لأزمة تكدس «تحليل كورونا» للراغبين في السفر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل مرض فيروس كورونا للمواطنين الراغبين في السفر إلى ااخارج.

وحضر الاجتماع وزراء السياحة ، والصحة ، والطيران المدني، والدولة للإعلام.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن هدف الاجتماع هو بحث تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل مرض فيروس “كورونا” المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين لخارج البلاد؛ وذلك حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات تحليل فيروس كورونا الدخول لموقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: ًwww.clab.mohp.gov.eg؛ لحجز موعد لإجراء الاختبار.

وأوضحت أن المواطن سوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة بنفس يوم إجراء الاختبار، حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك سوف تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه عمل الاختبار يتم في القاهرة في مستشفى حميات العباسية، وفي الجيزة في مستشفى حميات إمبابة.

وأشارت الوزيرة إلى أن سحب العينات من الساعة 12 – 3 صباحا، ويتم إجراء الاختبار من الساعة 3 – 8 صباحا، مع مراجعة واعتماد التقارير من الساعة 8 – 9 صباحا.

كما قام رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال فريق عمل للمعامل المركزية لتوثيق الشهادات هناك، ثم ستتولى وزارة الصحة إرسالها للسفارة المختصة مباشرة، تيسيرا من الحكومة على المواطنين.

أكدت الوزيرة أن القدرة الاستيعابية اليومية من غد 9 مارس حتى 13 مارس تصل إلى 400 اختبار، بينما تصل القدرة الاستيعابية اليومية من يوم 14 مارس إلى 1000 اختبار.

ونوهت الدكتورة هالة زايد إلى أنه تم كذلك تفعيل الخط الساخن 15335، للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.