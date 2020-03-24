الحكومة تعلن حظر حركة المواطنين على جميع الطرق من السابعة مساء حتى السادسة صباحا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على ألا تصل البلاد إلى المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا، وهى تخطى الألف إصابة، وتعمل على إبطاء الوصول إلى تلك المرحلة، مشيرا إلى أنه لابد على المواطنين الالتزام بالإجراءات التى اتخذتها الدولة لحمايتهم.

وأضاف “مدبولى”، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عددا من القرارات، على رأسها رئيس الوزراء: حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من السابعة مساءً إلى السادسة صباحا، ويبدأ تنفيذ ذلك القرار من يوم غد الأربعاء وحتى أسبوعين قادمين.