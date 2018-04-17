الحكومة تعلن تفاصيل المرحلة الثانية لمشروع 1.5 مليون فدان

المال- خاص تابع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمشروع المليون والنصف مليون فدان، وذلك في اجتماع حضره وزيرا الري، الزراعة، و رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و رئيس شركة الريف المصري، وممثلي الجهات المعنية.وأكد رئيس الوزراء على الإهتمام الذي تو

المال- خاص

تابع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي لمشروع المليون والنصف مليون فدان، وذلك في اجتماع حضره وزيرا الري، الزراعة، و رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و رئيس شركة الريف المصري، وممثلي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء على الإهتمام الذي توليه الدولة بهذا المشروع القومي الهام، والذي يحقق توجه الدولة نحو ايجاد مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على أنشطة اقتصادية متنوعة، وتساهم في اتساع الحيز العمراني، واتاحة فرص عمل.

وتناول الاجتماع بحث خطة الطرح الجديدة فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تبدأ اعتباراً من نهاية شهر إبريل الجاري، وتمت الاشارة إلى أن الخطة تتضمن قيام الشركة بطرح مساحات على صغار المزارعين، من بينها 45 ألف فدان بمنطقة المغرة، و15 ألف فدان بالفرافرة، و50 ألفاً غرب غرب المنيا.

كما استعرض الاجتماع آليات تقنين وضع اليد للمساحات المزروعة والمستصلحة، حيث وجه رئيس الوزراء بإزالة أية تعديات لم تتقدم بطلبات تقنين في المدة المعلن عنها. وناقش الاجتماع كذلك المقنن المائي، ومراجعة تصرفات الآبار والخزان الجوفي لأراضي المشروع، إلى جانب آليات اختبار الآبار، وخطة تسليمها للمستفيدين، فضلاً عن دراسة توفير أراضي بديلة لمشروعات للاستثمار الداجني