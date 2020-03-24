الحكومة تعلن تفاصيل استثناءات حظر التحرك على الطرق ووقف وسائل النقل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم بمقر الحكومة وبحضور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مؤتمراً صحفياً لإعلان قرارات احترازية جديدة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة لتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد؛ والحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس الوزراء التي أعلنها التطبيق خلال فترة أسبوعين بدءا من يوم غد الأربعاء ، وتضمنت :

– يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ اعتباراً من غدٍ الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وذلك مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

-توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، ويُستثنى من ذلك القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

– إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، وذلك بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، يكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

– إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحلات التي تقدم التسلية أو الترفيه.

تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.

– تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات إلى المواطنين مثل: خدمات الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك القرار على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، وكذلك خدمات صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد.

– امتداد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المُشار إليها، والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القرار، أو خلال فترة سريانه طوال مدة العمل به، دون أية أعباء مالية على المواطنين.

إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، وايضا مراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية في كافة أنحاء الجمهورية.

– تعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد والجامعات؛ أيًا كان نوعها، وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال؛ أيًا كان نوعها، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 من مارس عام 2020.

– مد تعليق حركة الطيران الوافد

– استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن (بعض التدابير الاحترازية المتخذة بتقليل عدد العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام) لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من إبريل عام 2020.

– استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، وقرار رقم 724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛ لحين إشعار آخر.

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.

– تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملون بها في تقديم الخدمات العلاجية دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.

– بدء العمل بهذه القرارات، اعتباراً من صباح غدٍ الأربعاء 25 مارس 2020 .

وفي مؤتمر صحفي عقب إعلان قرارات رئيس مجلس الوزراء ، تحدث أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام .

وقال وزير الإعلام أن الفئات المستثناة من قرار حظر التجوال المقرر تطبيقها غدا تضم فئات الصحفيين والإعلاميين والأطباء والتمريض ولا يستلزم منهم ذلك تصاريح عمل.

وأضاف فيما يتعلق بالصحفيين والإعلاميين أنه يستلزم عليهم إبراز كارنيهات النقابة المختصة والمؤسسات التي يعملون بها إذا استلزم الأمر تواجدهم خلال فترة حظر التجوال .

وفيما يتعلق بضيوف القنوات التلفزيونية الذين يتم استضافتهم ، اقترح وزير الإعلام أن يتم تسجيل الفقرات التي تستلزم استضافة ضيوف.