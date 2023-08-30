الحكومة تعلن تطورات «برنامج الطروحات» و5 مليارات دولار حصيلة متوقعة لبيع 6 شركات

كشف التقرير الأول لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج الطروحات الحكومية، الصادر عن مجلس الوزراء أمس عن اعتزام الحكومة التخارج من 6 شركات ومشروعات مستهدفة خلال الفترة من أكتوبر2023 إلى يونيو 2024، بحصيلة متوقعة تبلغ 5 مليارات دولار.

وضمت القائمة كل من محطات توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، والزعفرانة، وشركة «وطنية» وشقيقتها «صافى» التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف.

وأشار التقرير، الذى اطلعت «المال» على نسخة منه، إلى أن الحكومة تدرس التخارج من حوالى 12 قطاعا خلال فترة الـ 3 : 5 سنوات المقبلة، تضم حزمة شركات تعمل فى نحو 6 مجالات متنوعة.

وضمت قائمة التخارج الكامل للحكومة المصرية حوالى 12 شركة، توزعت بنحو واحدة تعمل فى قطاع الأنشطة المساعدة للخدمات المالية، وأخرى فى أنشطة الزراعة، وثالثة فى خدمات النقل.

كما ضمت القائمة 3 شركات فى الصناعات الكيماوية، و4 ضمن قطاع التشييد والبناء، واثنتان فى الصناعات الدوائية، فضلاً عن شريحة أخرى وصلت إلى حوالى 15 كيانا إما سيتم خفض أو تثبيت الاستثمارات بها من جانب الحكومة.

وأوضح التقرير أن الحكومة تخارجت بالفعل من حوالى 7 شركات تساهم بها الدولة، تم من خلالها جذب استثمارات بنحو 2 مليار دولار، وتم التنفيذ حتى يوليو الماضى.

وعلى جانب آخر فإنه جارٍ تخارج الدولة من نحو 6 شركات فى عدة قطاعات الربع الأخير من 2023 وحتى 2024، من بينها محطة «جبل الزيت» و«وطنية» سالفتى الذكر، إلى جانب طرح حصة بـ«المصرف المتحد» فى الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى طرح «دمياط» و«بورسعيد» لتداول الحاويات والبضائع، وحصة إضافية من «الشرقية للدخان»، خلال النصف الأول من العام المقبل.

3.3 مليار دولار استثمارات متوقعة فى محطات التحلية وترسية صفقة «الزعفرانة» ديسمبر المقبل

كشف تقرير مجلس الوزراء آخر تطورات صفقة محطات تحلية المياه، إذ أوضح أن الحكومة تعتزم طرح 21 منها بالمناطق الساحلية بطاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب فى اليوم، وذلك بالمرحلة الأولى 2020/2025، ضمن إجمالى طاقة 8.8 مليون متر مكعب يوميًا خلال الفترة من 2020 إلى 2050.

وأضاف أن حجم الاستثمار المتوقع ضخه فى المحطات من جانب القطاع الخاص يقدر بـ3.3 مليار دولار، خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

ولفت إلى تقدم أكثر من 90 مستثمرا وتم تأهيل 17 تحالفا، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعداد كراسة الشروط وطرح المحطات الأولية، ومن المستهدف توقيع العقود والاتفاقيات المختلفة فى الربع الثالث من 2024.

أما محطة توليد الطاقة من الرياح بجبل الزيت، فإنه من المتوقع إتمام صفقة طرحها على المستثمر صاحب أفضل عرض فى أكتوبر 2023، إذ تم اختياره بالتعاون بين الصندوق السيادى وهيئة الطاقة المتجددة، ومن المفترض أن يقوم بتقديم عرض شراء ملزم عقب انتهاء الحصرية وعملية الفحص النافى للجهالة.

وعن محطة توليد الطاقة بالزعفرانة، كشف التقرير عن الاتفاق على طرح المراحل 5 – 8 بأسلوب تنافسى على المستثمرين والترسية على صاحب أعلى عرض، على أن يتم استخدام الطاقة المولدة لإمدادات مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومتوقع الترسية فى ديسمبر 2023.

4 كيانات منها طاقة عربية يطلبون شراء «وطنية»

تلقت الحكومة طلبات من 4 مستثمرين منهم شركة طاقة عربية للاستحواذ على شركة وطنية للبترول.

وذكر تقرير حكومى عن تلقى مستشارى الصفقة «سى آى كابيتال» و«جرانت ثورنتون» عروضًا غير ملزمة من قبل 8 مستثمرين وقعوا اتفاقية عدم الإفصاح، موضحًا أن جهاز الخدمة الوطنية وجه بقيام الصندوق السيادى باستكمال عملية الطرح مع 4 من المتقدمين، والبدء فى إجراءات المرحلة الثانية الخاصة بإطلاعهم على تقارير الفحص النافى للجهالة تمهيدًا لعروض شراء نهائية.

وتوقع التقرير تلقى العروض الملزمة وتوقيع العقود النهائية وتنفيذ الصفقة خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر 2023، مشيرًا إلى أنه فى معظم الحالات سيتم السداد من قبل المستثمرين بالدولار، إلا أنه أشار إلى أن هناك عرضًا من قبل شركة «طاقة عربية» يتضمن السداد جزئيًا بالعملة الخضراء.

كما كشف عن تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة شركة صافى وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى 75 منفذ بيع، والمقرر نقلها إلى الشركة الجديدة، وأفصح التقرير عن وجود 2 مستثمرين محتملين من إجمالى 30 يقومون بدراسة تفاصيل الصفقة، ومن المقرر التوقيع على اتفاقية عدم الإفصاح خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه من أجل تسريع وتيرة إتمام الصفقة، فإنه تم تجهيز تقرير الفحص النافى للجهالة بواسطة «جرانث ثورنتون» وستتم مشاركته مع المستثمرين المحتملين المختارين بعد تقديم العروض غير الملزمة، متوقعا تنفيذ الصفقة فى ديسمبر 2023.

‏«HSBC» يتفاوض مع الدائنين لإتمام نقل أصول المحطة للكيان الجديد

عرض %70 من «كهرباء سيمنز» ببنى سويف بقيمة تتراوح من 1.4 إلى 1.8 مليار دولار

تدرس الحكومة بيع نحو %70 من محطة كهرباء سيمنز بنى سويف بقيمة قدرت بـ1.4 إلى 1.865 مليار دولار، مشيرة إلى أن دين المحطة الأجنبى يبلغ 735 مليون يورو، ونظيره المحلى 3.514 مليار جنيه.

ورجح تقرير صادر عن مجلس الوزراء إتمام الصفقة فى يونيو 2024، إذ يجرى العمل حاليا على عملية إعادة الهيكلة اللازمة لإتمام الصفقة، لافتًا إلى أنه سيتم تعيين «HSBC» كمستشار بشأن إجراءات استصدار الموافقات اللازمة من الجهات المقرضة لإتمام عملية نقل ملكية أصول المحطة ومديونيتها من “القابضة للكهرباء” إلى الشركة الجديدة المؤسسة حديثًا لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة سيقوم الصندوق السيادى بالتنسيق مع الجهات المختصة بعرض حصة من الشركة الجديدة على مستثمر إستراتيجى أو طرحها فى البورصة المصرية.

وأوضح أنه تم إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء من قبل «سيمنز» الألمانية فى العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبنى سويف، بإجمالى قدرات 14.4 جيجاوات.

ولفت إلى أن الصندوق السيادى تواصل مع المستشار المالى لتحديث الدراسة المقدمة مسبقًا بشأن طرح المحطة، والذى بدوره جهز سيناريوهات جديدة حسب توجيهات الشركة القابضة لكهرباء مصر من حيث التقييم والافتراضات المالية والفنية والخاصة بعملية الطرح.