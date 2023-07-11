الحكومة تعلن ترسية تطوير مجموعة من الفنادق على شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى في صفقة بقيمة 700 مليون دولار

الحكومة تعلن ترسية تطوير مجموعة من الفنادق على شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى في صفقة بقيمة 700 مليون دولار
صفية حمدي

صفية حمدي

4:51 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية للدولة، إن الصندوق السيادي مملوك للشعب المصري، وهدفه الحفاظ على ثرواته للأجيال القادمة.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تم، خلال الأشهر الماضية، بشأن برنامج الطروحات، مشيرة إلى أن الدولة طرحت شركة بمحموعة فنادق على عدد من المستثمرين، وتم الترسية على مستثمر مصري وتحالف أجنبي شركة أيكون للاستثمارات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى بقيمة 700 مليون دولار لزيادة رأس مال شركة مالكة لعدد من الفنادق بنسبة 37/%.

صفية حمدي

صفية حمدي

4:51 م, الثلاثاء, 11 يوليو 23