الحكومة تعلن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى منتصف 2023

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، عن حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر الاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء تثبيت أسعار الكهرباء السارية حتى 30 يونيو 2023 ، بدلا من يناير 2023 الموعد الذي كان مقررا لها بخطة زيادة أسعار الكهرباء .

ويأتي ذلك مدا للتأجيل الذي سبق وتم أيضا على خلفية آثار أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن رئيس الوزراء ضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

وأعلن أيضا إقرار علاوة استثنائية 300 جنيه شهريا للموظفين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات.