الحكومة تعلن تأجيل زيادات أسعار الكهرباء المقررة في يوليو لمدة 6 شهور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت في اجتماعها الأسبوعي اليوم، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء التي كان من المقرر تطبيقها مطلع يوليو المقبل، لمدة 6 أشهر تقديرا للأعباء الموجودة والمرور بأزمة عالمية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن القرار تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء إنه تقرر تأجيل تطبيق أي زيادات في أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور حتى نهاية 2022، وأنه سيتم المتابعة مع الوقت تطورات الأزمة الراهنة؛ نتيجة توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وقال مدبولي إن الحكومة تتحمل العبء الأكبر، وأخذت على عاتقها أي زيادات في الخدمات الأساسية التي تهم المواطن، وتحاول أن تستوعب العبء الأكبر، حتى يكون العبء الأقل على المواطن”.