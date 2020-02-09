الحكومة تعلن إعداد برنامج لتوفير سلع لشباب الباعة الجائلين ضمن مبادرة «المنتج المحلي»

تنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحقيق أهداف المبادرة

أعلن مجلس الوزراء اليوم الأحد، أنه جار تجهيز برنامج لتفعيل بيع سلع مبادرة تشجيع المنتج المحلي ، وذلك من خلال الباعة الجائلين من الشباب.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بشأن مبادرة تشجيع المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتم خلال الاجتماع عرض المسودة الأخيرة من مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة ، وما تتضمنه من التكليفات المُتعلقة بكل محور من محاور تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية.

كما أعلن المجلس أنه جار تجهيز برنامج لتفعيل البيع لسلع المبادرة من خلال الباعة الجائلين من الشباب ، وتجهيز برنامج تعريفي لمُستهدفي المبادرة.

وأشار اجتماع المجلس إلى أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني بشأن مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وأكد اجتماع مجلس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الحكومة للبدء في أسرع وقت في المبادرة لأهميتها التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتوفير سلع مختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة.

وشدد على التنسيق الذي يتم بين كافة الوزارات والجهات المعنية للتوصل إلى تحقيق أهدافها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط .

كما حضر الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.. والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.

بالإضافة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، واللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك ، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وتهدف المبادرة لتحفيز المنتج المحلي ، من خلال رفع معدلات وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع .