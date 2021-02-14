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الحكومة تعلن إجراءات طرح الوحدات الصناعية كاملة التشطيب في بنها وميت غمر

أشاد رئيس الوزراء بالجُهود المبذولة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
صفية حمدي 12:30 م, الأحد, 14 فبراير 21 12:30 م, الأحد, 14 فبراير 21

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طرح الهيئة المرحلة الثانية لـ الوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر.

وأشاد رئيس الوزراء بالجُهود المبذولة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لطرح الفرص الإستثمارية للراغبين في الاستفادة منها، على النحو الذي يُحقق الاستفادة من تلك الفرص، ويدفع نحو تنفيذ مشروعات صناعية متنوعة توفر فرص العمل، وتلبي متطلبات التنمية في محافظات مصر المختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما يخص المنطقة الإستثمارية بمدينة بنها، أنها ستتضمن صناعات زراعية وغذائية وصناعات مكملة لها، بمساحات متاحة ما بين 240 و360 مترا مربعا، والمنطقة الإستثمارية في مدينة ميت غمر، ستتضمن صناعات معدنية وهندسية وأخرى متنوعة، بمساحات متاحة تبدأ من 144 مترا مربعا، وحتى 576 مترا مربعا.

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وحول إجراءات وشروط التقدم لاستثمار الفرص المتاحة في تلك المناطق، قال المستشار محمد عبد الوهاب، إن كراسات الشروط والمواصفات وطلبات حجز الوحدات، سوف تكون متاحة بكل من مقر الهيئة في حي السفارات بمدينة نصر بالقاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، فضلاً عن الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg .

وأوضح عبدالوهاب أنه سيكون بإمكان الراغبين التقدم لحجز أكثر من وحدة صناعية، حسب المساحات المعلنة، ليتم المفاضلة طبقاً للنقاط التنافسية الموضحة بكراسة الشروط والمواصفات.

ولفت إلى أن التعاقد في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، أو المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر، سيتم بنظام الترخيص بالإنتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقاً للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

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وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الإعلان سيكون سارياً لمدة شهر اعتباراً من اليوم 14/ 2/ 2021، وحتى 15/ 3/ 2021، واستكمالاً لإجراءات طرح المرحلة الأولى، ودعا مقدمي طلبات الحجز بالمرحلة الأولى مراعاة عدة ضوابط.

وبالنسبة للمشروعات السابق صدور قرار تخصيص وحدات لها داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولي، يتعين على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المُعدة لهذا الغرض، للحصول على التيسيرات المقررة لعملية طرح المرحلة الثانية، على أن يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.

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وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للمشروعات التي سبق وأن تقدمت بطلبات لحجز وحدات داخل المناطق الاستثمارية الواردة بإعلان طرح المرحلة الأولى، ولم يتم البت فيها أو يصدر لها قرار تخصيص، وقال إنه سيتعين أيضاً على أصحاب الشأن التقدم بطلبات على النماذج المعدة لهذا الغرض عن ذات الوحدات السابق تقدمهم للحجز بها بالمرحلة الأولى، للحصول على التيسيرات المقررة لعملية طرح المرحلة الثانية، على أن يكون ذلك خلال مدة سريان هذا الإعلان.

ونوه بأنه يجوز لتلك المشروعات التقدم بطلبات لحجز وحدات أخرى إضافة الى الوحدات السابق التقدم بطلبات للحجز بها بالمرحلة الأولى، على أن يكون ذلك وفقا للشروط والإجراءات المقررة لطرح المرحلة الثانية.

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بقلم صفية حمدي

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