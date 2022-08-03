الحكومة تعلق على فيديو شخص يعدل درجات طلاب الثانوية العامة وتتخذ إجراءات قانونية

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يدعي تواجده في كنترول شهادة الثانوية العامة ويزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للفيديو المتداول بشأن ادعاء شخص تواجده بكنترول شهادة الثانوية العامة بزعم تعديل درجات الطلاب قبل إعلان النتيجة.

وأكدت أن ما ورد بالفيديو المتداول مزيف، ولا يمت للواقع بصلة، وهذا الشخص غير تابع للوزارة نهائياً.

وشددت الوزارة على أن تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022 يتم إلكترونياً بالكامل داخل كنترولات مؤمّنة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صانعي ومروجي ذلك الفيديو.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

وناشدهم في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يتم الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).