الحكومة تعلق آمالًا على مونديال روسيا لزيادة السياحة الوافدة 20%

دعاء محمود تعتزم هيئة تنشيط السياحة، إطلاق حملة ترويجية لمصر خلال مونديال روسيا - ينطلق غدًا الخميس- فى دول أوروبا وروسيا التى تعد من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لمصر. وأضاف أحمد يوسف، رئيس الهيئة لـ «المال»، أنه يستهدف تحقيق زيادة فى حجم الحركة السياحية الوافدة من روسيا و

دعاء محمود

تعتزم هيئة تنشيط السياحة، إطلاق حملة ترويجية لمصر خلال مونديال روسيا – ينطلق غدًا الخميس- فى دول أوروبا وروسيا التى تعد من الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية لمصر.

وأضاف أحمد يوسف، رئيس الهيئة لـ «المال»، أنه يستهدف تحقيق زيادة فى حجم الحركة السياحية الوافدة من روسيا وأوروبا بنسب تتراوح بين 15 إلى 20 %، خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى 2017.

واستحوذت السياحة القادمة من أوروبا على 34.6 % من إجمالى السياحة الوافدة لمصر العام الماضى، من إجمالى 8.3 مليون سائح، وكانت الحركة القادمة من روسيا قد تضررت بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2016 .

ولفت يوسف إلى أن أبرز ملامح الحملة، تتمثل فى الترويج لمصر عبر وسائل السوشيال ميديا، والأوت دور، والإعلانات الدعائية عبر شاشات العرض، التى تذيع مباريات كأس العالم بالشوارع، والميادين الرئيسية بالأسواق المستهدفة.

وأكد أن الهيئة أطلقت حملة ترويجية لمصر فى دول مجلس التعاون الخليجى خلال شهر رمضان، بهدف زيادة الحركة السياحية الوافدة من تلك البلدان بنسب 10 إلى 15 % خلال الموسم الصيفى.

وأشار إلى أن السياحة العربية تمثل نسبة 30 % من إجمالى السياحة الوافدة لمصر، موضحاً أن نتائج الحملة تظهر خلال يوليو المقبل.

كما أشار إلى أنها تركز بشكل خاص على عرض الفيلم القصير «هى دى مصر»، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، وعرضه بكثافة على 4 قنوات تليفزيونية عبر منطقة الخليج فى أوقات الذروة الإعلانية، على قنوات إم بى سى 1، وروتانا خليجية، وسما دبى، وتليفزيون دبى.

وقال إن الحملة الترويجية تشمل أيضا وضع لوحات إعلانية خارجية ضخمة فى الإمارات، والسعودية، وحملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى والهاتف المحمول، فى السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، والأردن.

وأضاف أنه لم تطلق قوافل سياحية فى الدول العربية، نظراً لأن كل سوق له طبيعته المختلفة، رافضاً الإفصاح عن حجم الميزانية المخصصة للحملة الترويجية فى السوق العربية.